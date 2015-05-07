Швейцарія виділить Україні $100 мільйонів на проекти з енергоефективності
Уряд Швейцарії прийняв рішення виділити Україні до 2018 року 100 млн дол. фінансової допомоги у вигляді грантів на проекти енергоефективності та тепломодернізації, поліпшення інфраструктури і соціальної сфери, зокрема поліпшення якості питної води на Донбасі.
Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Швейцарії в Україні Крістіан Шененбергер у ході церемонії підписання меморандуму про взаєморозуміння між Державним секретаріатом з економічних питань Швейцарської Конфедерації, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, а також комунальним підприємством «Житомиртеплокомуненерго».
«На 2015-2018 роки Швейцарія вирішила подвоїти свою допомогу, саме у технічній сфері, і бюджет становитиме близько 100 млн дол.», - сказав Шененбергер.
За його словами, пріоритетними для співробітництва проектами є стабільне використання енергоресурсів і розвиток міст, децентралізація, реконструкція і тепломодернізація громадських будівель, а також вирішення питання з якістю води на Донбасі.
Директор Швейцарського бюро співробітництва Гуїдо Бельтрані, який був присутній на церемонії, повідомив, що загальний бюджет проекту з енергоефективності Житомира становить близько 20 млн дол., з яких більшу частину у вигляді гранту надає Швейцарія.
«Ми запланували програму, яка в цілому коштує близько 20 млн дол., з них внесок Швейцарії - близько 16 млн дол.», - заявив Бельтрані.
За його словами, даний проект розрахований на поліпшення інфраструктури Житомира, зокрема, на реабілітацію кількох котельних, реконструкцію 7 км теплових мереж, встановлення індивідуальних теплових пунктів, а також тепломодернізацію окремих дитсадків і шкіл, і встановлення 106 центральних індивідуальних теплових пунктів, що дозволить зменшити споживання газу.
Наданий грант також спрямований на технічну і фінансову допомогу комунальному підприємству «Житомиртеплокомуненерго», що дасть змогу підприємству поліпшити свою операційну діяльність.
Як повідомляв УНІАН, проект енергоефективності в Житомирі, запланований на 2017 рік, передбачає оновлення системи централізованого теплопостачання з урахуванням енергозбереження та тепломодернізації.