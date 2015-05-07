Швейцарія виділить Україні $100 мільйонів на проекти з енергоефективності

Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Швейцарії в Україні Крістіан Шененбергер у ході церемонії підписання меморандуму про взаєморозуміння між Державним секретаріатом з економічних питань Швейцарської Конфедерації, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, а також комунальним підприємством «Житомиртеплокомуненерго».

«На 2015-2018 роки Швейцарія вирішила подвоїти свою допомогу, саме у технічній сфері, і бюджет становитиме близько 100 млн дол.», - сказав Шененбергер.

За його словами, пріоритетними для співробітництва проектами є стабільне використання енергоресурсів і розвиток міст, децентралізація, реконструкція і тепломодернізація громадських будівель, а також вирішення питання з якістю води на Донбасі.

Директор Швейцарського бюро співробітництва Гуїдо Бельтрані, який був присутній на церемонії, повідомив, що загальний бюджет проекту з енергоефективності Житомира становить близько 20 млн дол., з яких більшу частину у вигляді гранту надає Швейцарія.

«Ми запланували програму, яка в цілому коштує близько 20 млн дол., з них внесок Швейцарії - близько 16 млн дол.», - заявив Бельтрані.

За його словами, даний проект розрахований на поліпшення інфраструктури Житомира, зокрема, на реабілітацію кількох котельних, реконструкцію 7 км теплових мереж, встановлення індивідуальних теплових пунктів, а також тепломодернізацію окремих дитсадків і шкіл, і встановлення 106 центральних індивідуальних теплових пунктів, що дозволить зменшити споживання газу.

Наданий грант також спрямований на технічну і фінансову допомогу комунальному підприємству «Житомиртеплокомуненерго», що дасть змогу підприємству поліпшити свою операційну діяльність.

Як повідомляв УНІАН, проект енергоефективності в Житомирі, запланований на 2017 рік, передбачає оновлення системи централізованого теплопостачання з урахуванням енергозбереження та тепломодернізації.