"Газпром" домовився про постачання газу через ще не побудований "Турецький потік"

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації російського газового холдингу за підсумками переговорів Міллера і міністра енергетики та природних ресурсів Турецької Республіки Танера Йилдиза в Анкарі.

"Сьогодні відбулися дуже конструктивні та важливі переговори. Досягнута домовленість про початок введення в експлуатацію та постачання газу по «Турецькому потоку» в грудні 2016 року. «Газпром» у графіку своєї роботи за проектом «Турецький потік» буде виходити з досягнутих сьогодні домовленостей", - сказав Міллер.

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Повідомляється, що Міллер і Йилдиз обговорили питання поставок російського газу в Туреччину, модернізації газопроводу «Блакитний потік» та реалізації проекту з будівництва нового газопроводу з Росії в напрямку Туреччини через Чорне море.

На зустрічі було відзначено, що за перші чотири місяці 2015 року по «Блакитному потоку» з Росії в Туреччину, за оперативними даними, поставлено близько 5,4 млрд куб. м газу. Це на 4% більше показника за аналогічний період 2014 року. Учасники переговорів відзначили, що за останні 10 років споживання газу в республіці зросло більш ніж у два рази, і турецький ринок зацікавлений у подальшому нарощуванні обсягів експорту енергоносіїв з Росії.

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Довідка УНІАН. Туреччина - другий за величиною ринок збуту «Газпрому» після Німеччини. У 2014 році «Газпром» експортував до Туреччини 27,4 млрд куб. м газу. В даний час постачання російського газу в Туреччину здійснюються по газопроводу «Блакитний потік» і Трансбалканському газопроводу.

«Блакитний потік» - газопровід потужністю 16 млрд куб. м на рік, що проходить по дну Чорного моря і забезпечує прямі поставки газу турецьким споживачам.

1 грудня 2014 року ВАТ «Газпром» і турецька компанія Botas підписали меморандум про взаєморозуміння з будівництва газопроводу потужністю 63 млрд куб. м газу на рік з Росії у напрямку Туреччини через Чорне море.