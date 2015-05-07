У Кремлі заявили про готовність профінансувати будівництво ГТС в Греції

У Кремлі заявили про готовність профінансувати будівництво газотранспортної системи в Греції як частини нового проекту транспортування російського газу через Туреччину та інші європейські країни в обхід території України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови президента РФ Володимира Путіна з прем'єр-міністром Грецької Республіки Алексісом Ціпрасом.

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"Особливу увагу приділено спільним інфраструктурним планам, проблематиці енергетичної співпраці, включаючи спорудження газотранспортної системи на території Греції як частини нового проекту транспортування російського газу через Туреччину та інші європейські країни. У цьому зв'язку підтверджена готовність російської сторони розглянути питання про надання фінансування грецьким державним і приватним компаніям, які будуть залучені до цього проекту", - йдеться в повідомленні.