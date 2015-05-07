Іран назвав ціну на нафту, яка влаштує всіх

"Ніхто не задоволений поточними цінами, нестабільністю і коливаннями. Я думаю, що всі дуже задоволені за рівня 70-75 доларів за барель", - сказав міністр, слова якого наводить агентство Bloomberg, передає Прайм.

Нафта марки Brent під час торгів середи досягла нового максимуму за цей рік, піднявшись до 69,48 долара за барель. У четвер світові ціни на нафту перейшли до зниження.

У квітні "шістка" міжнародних посередників та Іран оголосили параметри майбутньої угоди щодо ядерної програми Тегерана. Сторони заявляють, що в ключових питаннях компроміс є, хоча розбіжності залишаються. До кінця червня "шістка" та Іран повинні виробити відповідний конкретний документ.

Зангане нагадав, що Іран готовий збільшити експорт нафти протягом 10 днів, після того, як міжнародні економічні санкції проти країни будуть зняті. Згодом видобуток може зрости до 3,8 мільйона барелів на день протягом шести місяців і до 4 мільйонів барелів менше ніж за рік. У квітні видобуток в країні становив 2,78 мільйона барелів на день.

"Ми дали зрозуміти ОПЕК наші плани щодо підвищення видобутку. Наш основний ринок - Азія. Нашим пріоритетом є Азія. Після Азії, це Європа. Ми в жодному разі не турбуємося щодо того, скільки нафти залишиться у нас. Гра називається маркетинг ", - сказав Зангане.

"Іран не відмовиться від намірів відновити втрачену частку на ринку нафти", - додав міністр.