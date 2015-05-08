Сербія не планує брати участь у будівництві «Турецького потоку»

У Белграді вважають, що будівництво газопроводу «Турецький потік» на території Сербії неможливе.

Таку заяву зробив президент країни Томіслав Ніколіч, пише РБК.

«Я думаю, що реалізація «Турецького потоку» неможлива і з цього напряму ми газ не будемо отримувати», — сказав він.

При цьому Ніколіч зазначив, що відмова Росії від «Південного потоку» може стати проблемою для Сербії. «Південний потік» був дуже важливий для енергобезпеки Сербії, і відмова від його реалізації стане великою проблемою для нас», — додав президент.

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Нагадаємо, що постачання газу до Туреччини трубопроводом «Турецький потік» планують почати в грудні 2016 року. Про це домовилися голова «Газпрому» Олексій Міллер і міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Танеро Йілдиз.

Проект «Турецький потік» став альтернативою проекту «Південний потік». На початку грудня 2014 року президент Росії Володимир Путін і голова «Газпрому» оголосили, що газопровідний проект «Південний потік» закритий через протидію Євросоюзу.