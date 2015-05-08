Нафта продовжує дешевшати після зростання напередодні

Світові ціни на нафту демонструють негативну динаміку в п'ятницю на тлі занепокоєння інвесторів про перенасичення глобального ринку цієї сировини, свідчать дані торгів, передає Прайм.

Сьогодні вранці вартість червневих ф'ючерсів на північноморську суміш нафти марки Brent знижувалася на 0,21% - до 65,40 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту WTI зменшувалася на 0,56% - до 58,61 долара за барель.

Читайте такожІран назвав ціну на нафту, яка влаштує всіх

Управління з енергетичної інформації Міненерго США в середу повідомило про несподіване зниження комерційних запасів нафти в країні за тиждень, що завершився 1 травня. Показник скоротився на 3,9 мільйона барелів - до 487 мільйонів барелів, тоді як експерти прогнозували зростання показника на 1,5 мільйона барелів.

Крім того, на нафтові котирування чинить тиск зростаючий курс американської валюти. Сьогодні вранці індекс долара (курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США) зростав на 0,21% - до 94,81 пункту.