Кабмін вивів окуповані території Донбасу із загального енергоринку України

Кабінет міністрів вивів непідконтрольні території на сході країни із загального енергетичного ринку України, зобов'язавши енергопостачальні компанії «ДТЕК Донецькобленерго» і «Луганське енергетичне об'єднання» закуповувати електроенергію у місцевих компаній і вести її окремий облік.

Відповідне рішення закріплене в урядовій постанові від 7 травня 2015 року.

«Ця постанова набирає чинності з 7 травня 2015 року та діє до повного відновлення конституційного ладу України на неконтрольованій території», - зазначається у документі.

Згідно з постановою, диспетчерське управління виробництвом, передачею, розподілом і постачанням електричної енергії, а також передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на неконтрольованій території здійснюються Донбаською електроенергетичною системою.

Крім цього, згідно з документом, забороняється енергокомпаніям на непідконтрольних територіях продаж електроенергії в регіони, контрольовані українською владою, а перетоки електроенергії між окупованою частиною Донбасу та Україною оформляються окремими договорами.

Також Кабмін постановив, що порядок, механізм та принципи взаємодії суб'єктів електроенергетики всередині окупованої частини Донбасу визначаються багатосторонніми договорами, а взаєморозрахунки здійснюються у грошовій (безготівковій та готівковій) формі або будь-якій іншій формі, не забороненій законодавством (крім виплати заробітної плати).

При цьому Кабмін зобов'язав енергопостачальні компанії «ДТЕК Донецькобленерго» і «Луганське енергетичне об'єднання», що надають свої послуги як на окупованій частині Донбасу, так і у підконтрольних української влади регіонах, вести окремий бухгалтерський облік господарської діяльності.

Розрахунки за продаж різниці перетоків електричної енергії між окупованою частиною Донбасу і Україною, згідно з постановою Кабміну, здійснюються у безготівковій формі через окремі поточні рахунки «ДТЕК Донецькобленерго» і «Луганське енергетичне об'єднання», відкриті в уповноваженому банку, і через поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника.

Також, згідно з постановою Кабміну, з 7 травня 2015 року Донбаською енергосистемою складатиметься окремий баланс споживання електроенергії на окупованій території сходу України.

Крім цього, Кабмін доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, і держкомпанії "Енергоринок" розробити та запровадити механізм накопичення запасів вугільної продукції для проходження осінньо-зимового періоду 2015-2016 рр. з використанням коштів, нарахованих, але не виплачених виробникам електричної енергії, що здійснюють діяльність на неконтрольованій території.

Також уряд встановив, що дія постанов Кабінету міністрів України від 15 серпня 2005 року №745 "Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам" і від 19 липня 2000 року №1136 "Про врегулювання відносин на оптовому ринку електричної енергії України" не поширюється на неконтрольовану територію.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Міненерговугілля України у лютому 2015 року затвердило список електростанцій, які знаходяться на територіях, підконтрольних проросійським терористам, для припинення розрахунків з ними. Згідно зі списком, на окупованій частині Донбасу знаходяться: Старобешівська ТЕС («Донбасенерго»), Зуївська ТЕС (ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова), Зуївська експериментальна ТЕЦ, енергоустановки «Донецького метзаводу», «Ясинівського коксохімічного заводу», «Алчевського коксохімічного заводу», «Горлівського коксохімзаводу», «Макіївського метзаводу», «Алчевського меткомбінату», «Єнакіївського метзаводу», «Макіївкоксу», ТЕЦ ВАТ «Силур», енергетичні установки концерну «Стирол» (бізнесмена Дмитра Фірташа), комбінату «Каргіл» і «ТПК Укрсплав».