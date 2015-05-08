Єврокомісія хоче провести чергові переговори по газу в травні - на початку червня

Єврокомісія розраховує провести тристоронню міністерську зустріч між Росією, Україною і ЄС з газових питань в травні - на початку червня, сказав віце-голова Єврокомісії з енергетичних питань Марош Шефчович, передає Прайм.

"Я б дуже хотів, щоб ця політична зустріч пройшла в травні - на початку червня", - сказав він в інтерв'ю агентству Блумберг, уточнивши, що має на увазі міністерську тристоронню зустріч.

Шефчович повторив, що позиції ЄК, Росії та України щодо газових переговорів зблизилися. За його словами, ЄК направила РФ і України пропозиції про те, як проводити подальші тристоронні переговори по газу.

Остання тристороння зустріч щодо газу на міністерському рівні відбулася 20 березня. 16 квітня в Брюсселі відбулися консультації експертів, які Шефчович назвав успішними. "На основі угод експертів ми відправили наші пропозиції щодо компромісу обох сторін - України та Росії. Зараз ми очікуємо їхніх коментарів. І ми подивимося, чи потрібні ще одні консультації на експертному рівні або ми спробуємо провести тристоронню зустріч на політичному (міністерському - ред.) рівні", - зазначив Шефчович.

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За його словами, тристоронні переговори дозволять закріпити досягнення, яких сторони досягли в минулий зимовий період (зимовий пакет), і продовжити їх дію до рішення арбітражу за взаємними позовами або, принаймні, до наступного зимового періоду.

У кінці квітня міністр енергетики України Володимир Демчишин заявляв, що тристороння міністерська зустріч Росії, України та ЄК щодо газу може пройти після травневих свят.