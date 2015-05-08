"Нафтогаз" закінчив квартал зі збитком 22 мільярди гривень

Найбільший в Україні державний енергохолдинг «Нафтогаз України» за результатами I кварталу поточного року скоротив чистий збиток порівняно з першим кварталом 2014 року на 20% - до 21,9 млрд грн, йдеться у звіті компанії, розміщеному на корпоративному веб-сайті.

Як наголошується у звіті, основними чинниками, що зумовили такий фінансовий результат, стали курсові коливання, втрати в зоні АТО і борги населення.

«Компанія отримала 18,7 млрд грн чистого збитку від курсової різниці, 1,4 млрд грн – в результаті втрат, пов'язаних з несанкціонованим відбором газу у зоні АТО, а також 10,5 млрд грн збитків від реалізації природного газу населенню», - йдеться у звіті «Нафтогазу».

Згідно зі звітом, «Нафтогаз» у січні-березні 2015 року збільшив чистий дохід від реалізації продукції порівняно з січнем-березнем 2014 року до 34,445 млрд грн з 23,472 млрд грн.

Валовий прибуток компанії в січні-березні 2015 року становив 427,07 млн грн, тоді як аналогічний період минулого року «Нафтогаз» завершив з валовим збитком у 5,754 млрд грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» в 2014 році збільшив чистий збиток порівняно з 2013 роком в 4,5 разу - до 85,044 млрд грн. У 2013 році «Нафтогаз» отримав 17,957 млрд грн чистого збитку, 2012 рік компанія закінчила з 31,466 млрд грн чистого збитку.

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Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.