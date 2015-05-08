Демчишин обговорив із конгресменами США співпрацю в атомній галузі

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин 8 травня обговорив з делегацією комітету з питань енергетики та торгівлі Конгресу США поглиблення співпраці в атомній галузі між країнами, йдеться в повідомленні прес-служби міністерства.

Читайте такожДемчишин і конгресмени США обговорили реформи в енергетичній сферіЯк зазначили в міністерстві, американську делегацію очолює голова комітету з питань енергетики Конгресу США, член Республіканської партії Фред Аптон.

«Під час зустрічі сторони наголосили на необхідності поглиблення співпраці у сфері ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу, враховуючи необхідність диверсифікації поставок енергоресурсів в Україну», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2014 року Україна в Брюсселі підписала контракт з американсько-японської компанією Westinghouse про збільшення поставок ядерного палива на АЕС.

Співпрацю держкомпанії «Енергоатом» з Westinghouse було розпочато в рамках міжурядової угоди між США і Україною від 2000 року з кваліфікації ядерного палива для України і продовжено в рамках комерційного контракту, підписаного в 2008 році.

Тепловиділяючі збірки ТВЗ-W американської компанії Westinghouse використовуються на Южно-Українській атомній електростанції.

Довідка УНІАН. В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками. Функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх атомних електростанцій країни, покладено на держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», яке є найбільшим виробником електроенергії в Україні. Більш як 90% ядерного палива для українських АЕС імпортується з Росії.

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