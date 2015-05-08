На закриття 11 держшахт цього року хочуть витратити 2,6 мільярда гривень

Міністерство енергетики та вугільної промисловості планує витратити 2,57 млрд грн на роботи із закриття 11 державних шахт у 2015 році.

Про це йдеться в проекті Державної цільової економічної програми реформування вугільної галузі України на період 2015-2020 рр., опублікованому на сайті Міненерговугілля.

Згідно з документом, у 2015 році планується направити 580,716 млн грн на повну ліквідацію 6 шахт, на яких працює 3 824 особи. До цього списку входять: шахти «Північна» і «Південна» держпідприємства «Дзержинськвугілля» (Донецька область), шахта «Родинська» держпідприємства «Красноармійськвугілля» (Донецька область), шахта «Зарічна» держпідприємства «Львіввугілля» (Львівська область), шахти №1 «Нововолинська» та №9 «Нововолинська» держпідприємства «Волиньвугілля» (Волинська область).

Крім цього, міністерство в 2015 році планує направити 1,99 млрд грн на консервацію 5 держшахт, де працює 3 956 осіб. До цього списку входять: шахта ім. Димитрова держпідприємства «Красноармійськвугілля» (Донецька область), шахти «Золоте» і «Тошківська» держпідприємства «Первомайськвугілля» (Луганська область), шахти «Новодружеська» і «Привільнянська» держпідприємства «Лисичанськвугілля» (Луганська область).

Читайте такожУ Демчишина хочуть збільшити на 50% видобуток вугілля на держшахтахОрієнтовний обсяг фінансування всієї програми на 2015-2020 роки, згідно з документом, становитиме 27,163 млрд грн, у тому числі з державного бюджету – 11,386 млрд грн.

При цьому державна підтримка підприємств здійснюватиметься лише в 2015 й 2016 роках і становитиме 6,166 млрд грн.

«Після 2016 року фінансування зазначених витрат буде припинено», - наголошується в документі.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня міністр енергетики Володимир Демчишин заявив, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості планує закрити 3 із 35 державних шахт у рамках програми розвитку вугільної промисловості. При цьому визнані безперспективними 11, але рішення про закриття інших вуглевидобувних підприємств, за його словами, прийматиметься виключно після проведення ретельного аналізу та економічного обґрунтування.