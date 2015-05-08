Газпром заявив про початок будівництва "Турецького потоку" в обхід України

"Газпром" у п'ятницю прийняв рішення про початок будівництва морської ділянки газопроводу "Турецький потік".

Як пише РИА Новости, про це заявив голова "Газпрому" Олексій Міллер.

"Сьогодні в "Газпромі" прийнято рішення про початок будівництва морської ділянки газопроводу "Турецький потік", від сьогодні йдуть роботи з підготовки та мобілізації для початку будівництва морської ділянки", — заявив він в ефірі телеканалу "Росія 24".

Читайте такожУкраїна залишатиметься головним транзитером газу в ЄС - віце-президент ЄврокомісіїЯк повідомляв УНІАН, у четвер, за підсумками переговорів в Анкарі з міністром енергетики та природних ресурсів Турецької Республіки Танером Йилдизом, Міллер заявив про досягнення домовленості про початок постачання газу "Турецьким потоком" в обхід України у грудні 2016 року.