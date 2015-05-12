Ціни на нафту продовжують знижуватися

Станом на 07.16 вартість червневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent опустилась на 0,17% - до 64,80 долара за барель, передає Прайм.

Ціна червневих ф'ючерсів на нафту WTI-на 0,08% - до 59,20 долара за барель.

Надлишок нафти в Атлантиці, на думку аналітиків Morgan Stanley і Barclays, може обмежити зростання цін на "чорне золото". Непродана експортна сировина із Західної Африки, Азербайджану і Північного моря накопичується, нагадуючи умови, що призвели до падіння світових цін на нафту приблизно на 60% від літа 2014 року, наводить слова з релізу банків агентство Блумберг.

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"Існують додаткові (запаси - ред.) нафти в Атлантичному басейні. Є вантажі з Північного моря і ще велика кількість з Нігерії. Ми також бачимо деяку кількість видобутої нафти у Лівії, незважаючи на хаос у країні", - розповів агентству голова Energy Analytics Group у Юпітері, штат Флорида, Том Фінлон (Tom Finlon).

За даними Barclays, за перший тиждень травня приблизно 80 мільйонів барелів нафти з Нігерії та Анголи залишилися непроданими. Це, за даними агентства, еквівалентно приблизно трьом тижням комбінованого виробництва цих країн. "Основні показники фізичного ринку нафти в Атлантичному басейні демонструють ознаки слабкості на даний час, підкреслюючи роз'єднаність між ф'ючерсами та фізичними ринками", - цитує агентство заяву аналітиків Barclays.

Від літа минулого року нафтові котирування знизилися більше ніж вдвічі, на початку поточного року наблизившись до позначки в 45 доларів за барель за марку Brent. Рішення ОПЕК від 27 листопада 2014 року зберегти квоту на видобуток нафти на рівні 30 мільйонів барелів на день посилило обвалення цін. Між тим наприкінці січня — на початку лютого ціни на нафту стали демонструвати зростання — до рівня в 60 доларів за барель Brent. 7 травня УНІАН повідомляв, що світові ціни на нафту почали падати.