Південно-Українська АЕС відключила енергоблок №2 на ремонт

Про це йдеться в повідомленні НАЕК «Енергоатом».

«Радіаційний фон на промисловому майданчику Южно-Української АЕС перебуває на рівні природних фонових значень, що були заміряні до пуску атомної станції, і на 12 травня складає 11 мкР/год. Викиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищували встановлених допустимих значень», - сказано в повідомленні «Енергоатому».

Станом на 12 травня в роботі перебувають 10 із 15 енергоблоків атомних електростанцій України.

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На енергоблоці №2 Рівненської АЕС – 49-та доба планового ремонту.

На енергоблоці №2 Запорізької АЕС – 93-тя доба планового ремонту, на блоці №3 – 25-та доба ремонту, на блоці №5 – 76-та доба ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для Запорізької АЕС – 2 850 МВт, для Рівненської АЕС – 1 890 МВт, для Південно-Української АЕС – 1 900 МВт, для Хмельницької АЕС – 1 810 МВт.

Довідка УНІАН. Південно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу у місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Південо-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Південно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, на стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).

Раніше УНІАН повідомляв, що Рівненська АЕС веде роботи з продовження терміну експлуатації 3-го блоку згідно з графіком.