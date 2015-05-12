Барель нафти ОПЕК 11 травня подешевшав до $62,03

Про це йдеться у повідомленні організації.

У квітні середня ціна «кошика» складала 58 доларів за барель, у березні - 52,47 дол., у лютому - 54,89 дол., у січні - 43,6 дол.

У грудні 2014 року середня ціна «кошика» складала 60,46 долара за барель, у листопаді – 75,5 дол., у жовтні – 84,65 дол., у вересні – 96,2 дол., у серпні – 101,03 дол., у липні – 105,55 дол., у червні – 107,78 дол., у травні – 105,56 дол., у квітні – 104,12 дол., у березні – 104,04 дол., у лютому – 105,27 дол., у січні – 104,66 дол.

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У 2014 році середня ціна «кошика» складала 96,23 долара за барель, у 2013 році – 105,57 дол., у 2012 році – 109,74 дол., у 2011 році – 107,46 дол., у 2010 році – 77,45 дол. за барель.

Рекорд ціни «кошика» був встановлений 3 липня 2008 року – 140,73 долара за барель.

Раніше УНІАН повідомляв, що ціни на нафту продовжують знижуватися.

Довідка УНІАН. Ціна «кошика» ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін наступних сортів нафти, що видобувається країнами картелю: SaharanBlend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), IranHeavy (Іран), BasraLight (Ірак), KuwaitExport (Кувейт), EsSider (Лівія), BonnyLight (Нігерія), QatarMarine (Катар), ArabLight (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).

Організація країн-експортерів нафти – ОПЕК – об'єднує низку країн, економіка яких залежить від продажу вуглеводнів за кордон. На частку ОПЕК припадає близько 40% світового видобутку нафти.