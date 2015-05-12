Україна з 1 по 10 травня імпортувала з Росії менше газу, ніж зі Словаччини

За даними оператора ГТС України, держкомпанії «Укртрансгаз», середньодобові обсяги імпорту газу з Росії з 1 по 10 травня становили 19,9 млн кубометрів.

За даними оператора ГТС Словаччини, компанії Eustream, середньодобові обсяги імпорту газу зі Словаччини з 1 по 10 травня становили 23,078 млн кубометрів.

Імпорт природного газу з Угорщини, згідно з даними FGSZ, з 1 по 10 травня не здійснювався.

За даними оператора ГТС Польщі Gaz-System S. A., Україна з 1 по 10 травня не здійснювала імпорт газу з Польщі.

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1 квітня «Нафтогаз» і «Газпром» підписали тримісячний контракт на постачання російського газу в Україну за ціною 248 дол. за тис. кубометрів.

За словами міністра енергетики Володимира Демчишина, ціна європейського газу для України на той момент становила близько 270-280 дол. за тис. кубометрів.

Причому міністр заявив, що Україна продовжить закупівлі газу на європейському ринку, незважаючи на зниження ціни на російське паливо. Однак вже у перший тиждень квітня Україна скоротила добові обсяги імпорту природного газу з Угорщини більше ніж у 6 разів.