Мінфін Росії пропонує обнулити мито на нафту

Мінфін РФ вважає подальше зниження мит на нафту і нафтопродукти неминучим, воно може поетапно продовжитися після 2018 року, а до 2025 року мита можуть бути обнулені, пише у вівторок газета "Ведомости".

Обговорювати графік і параметри Мінфін має намір в 2018-2019 роках, коли проаналізує наслідки трирічного податкового маневру.

Мито на сиру нафту в РФ цього року становить 42%, до 2018 року буде знижене до 30%, одночасно податок на видобуток корисних копалин (для нафти зросте з поточних 775 до 918 рублів. Також до 30% будуть знижені мита на світлі нафтопродукти (для дизельного палива зараз 48%, для бензину – 78%), на темні, навпаки, зростуть (з 76 до 100%).

"Мита повинні бути екстреним способом реагування, а не частиною податкової системи", – наводить доводи Мінфіну директор податкового департаменту Ілля Трунін, - А зараз це не тільки доходи бюджету, але й, по суті, форма субсидування нафтопереробки: мито стримує внутрішню ціну на нафту. Ще одна форма підтримки – різниця між митами на сиру нафту і нафтопродукти, що стимулює експорт нафтопродуктів, а не сирої нафти".

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Стимули спрацювали погано: середня глибина нафтопереробки залишається нижче 75% (на більшості західних НПЗ – вище 90%), а середня частка мазуту – до 30%. Мінфін завжди вважав це прямими втратами бюджету, говорить заступник міністра фінансів Сергій Шаталов.

Скасування мит може статися і швидше, але 2025 рік – крайній термін, продовжує Трунін: зараз в режимі вільної торгівлі ЄАЕС є вилучення (квоти і компенсації мит), до 2025 року їх знімуть – допомога Білорусі, нафтопереробка якої субсидується, зросте. Крім того, чиновники побоюються, що Білорусь може ще й встановити при експорті за межі ЄАЕС мита нижче російських і російським компаніям вигідніше буде експортувати нафту через Білорусь. Такий режим абсолютно нелогічний, резюмує Трунін.

При цьому фахівці вважають, що таке нововведення може призвести до підвищення вартості бензину на внутрішньому ринку. 8 травня внутрішня ціна тонни бензину А-92 п'ятого класу виробництва Московського НПЗ склала 33 700 рублів. Зростання цін на бензин буде залежати від ціни на нафту, говорить головний економіст Vygon Consulting Сергій Єжов: при 70 доларів за барель надбавка складе 2 рубля за літр, при 65 доларах — 1,88 рубля, при 100 доларах — 2,6 рубля.

За поточної ціни на нафту навіть після модернізації обнулення мит призведе до падіння маржі середнього російського НПЗ нижче нуля — мінус 3-5 доларів на барель проти очікуваних плюс 4 долари, вважає директор Московського нафтогазового центру EY Денис Борисов.

За даними Федеральної митної служби, експорт російської нафти в вартісному вираженні знизився в січні-березні 2015-го порівняно з аналогічним періодом минулого року на 43,5%, до 22,726 мільярда доларів. Фізичний обсяг експорту нафти збільшився за звітний період на 12,7% і становив 59,3 мільйона тонн.