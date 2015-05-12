Мінфін Росії пропонує обнулити мито на нафту
При цьому фахівці вважають, що таке нововведення може призвести до підвищення вартості бензину на внутрішньому ринку
Мінфін РФ вважає подальше зниження мит на нафту і нафтопродукти неминучим, воно може поетапно продовжитися після 2018 року, а до 2025 року мита можуть бути обнулені, пише у вівторок газета "Ведомости".
Обговорювати графік і параметри Мінфін має намір в 2018-2019 роках, коли проаналізує наслідки трирічного податкового маневру.
Мито на сиру нафту в РФ цього року становить 42%, до 2018 року буде знижене до 30%, одночасно податок на видобуток корисних копалин (для нафти зросте з поточних 775 до 918 рублів. Також до 30% будуть знижені мита на світлі нафтопродукти (для дизельного палива зараз 48%, для бензину – 78%), на темні, навпаки, зростуть (з 76 до 100%).
"Мита повинні бути екстреним способом реагування, а не частиною податкової системи", – наводить доводи Мінфіну директор податкового департаменту Ілля Трунін, - А зараз це не тільки доходи бюджету, але й, по суті, форма субсидування нафтопереробки: мито стримує внутрішню ціну на нафту. Ще одна форма підтримки – різниця між митами на сиру нафту і нафтопродукти, що стимулює експорт нафтопродуктів, а не сирої нафти".
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Стимули спрацювали погано: середня глибина нафтопереробки залишається нижче 75% (на більшості західних НПЗ – вище 90%), а середня частка мазуту – до 30%. Мінфін завжди вважав це прямими втратами бюджету, говорить заступник міністра фінансів Сергій Шаталов.
Скасування мит може статися і швидше, але 2025 рік – крайній термін, продовжує Трунін: зараз в режимі вільної торгівлі ЄАЕС є вилучення (квоти і компенсації мит), до 2025 року їх знімуть – допомога Білорусі, нафтопереробка якої субсидується, зросте. Крім того, чиновники побоюються, що Білорусь може ще й встановити при експорті за межі ЄАЕС мита нижче російських і російським компаніям вигідніше буде експортувати нафту через Білорусь. Такий режим абсолютно нелогічний, резюмує Трунін.
При цьому фахівці вважають, що таке нововведення може призвести до підвищення вартості бензину на внутрішньому ринку. 8 травня внутрішня ціна тонни бензину А-92 п'ятого класу виробництва Московського НПЗ склала 33 700 рублів. Зростання цін на бензин буде залежати від ціни на нафту, говорить головний економіст Vygon Consulting Сергій Єжов: при 70 доларів за барель надбавка складе 2 рубля за літр, при 65 доларах — 1,88 рубля, при 100 доларах — 2,6 рубля.
За поточної ціни на нафту навіть після модернізації обнулення мит призведе до падіння маржі середнього російського НПЗ нижче нуля — мінус 3-5 доларів на барель проти очікуваних плюс 4 долари, вважає директор Московського нафтогазового центру EY Денис Борисов.
За даними Федеральної митної служби, експорт російської нафти в вартісному вираженні знизився в січні-березні 2015-го порівняно з аналогічним періодом минулого року на 43,5%, до 22,726 мільярда доларів. Фізичний обсяг експорту нафти збільшився за звітний період на 12,7% і становив 59,3 мільйона тонн.