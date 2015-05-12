Нафтовий бізнес Morgan Stanley не дістанеться Роснефти - банк знайшов нового покупця

Сума угоди Morgan Stanley і Castleton Commodities International (CCI) оцінюється в $1-1,5 млрд, повідомляє РБК з посиланням на газету The Wall Street Journal.

За даними видання, більшу частину суми становитиме вартість фізичних активів трейдера, а крім того в склад угоди увійдуть укладені раніше контракти з клієнтами по всьому світу на купівлю, продаж і зберігання нафти і нафтопродуктів, а також угоди про фрахт танкерів.

У той же час 49% акцій танкерного оператора Heidmar Holdings LLC, що належать Morgan Stanley, до складу угоди з CCI не входять і будуть продані окремо.

У повідомленні CCI сума угоди не розкривається, проте наголошується, що угода буде оплачена саме грошима.

Якщо компаніям вдасться швидко отримати дозволи антимонопольних органів США та ЄС, угода може бути закрита вже у другій половині 2015 року.

В останні п'ять років середні обсяги торгів Morgan Stanley Global Oil Merchanting становили приблизно 2 млн барелів нафти і нафтопродуктів на добу, що еквівалентно приблизно 2% світового попиту.

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Раніше на покупку нафтотрейдера претендувала «Роснефть» і в грудні 2013 року навіть підписала з Morgan Stanley договір про купівлю. Проте рік потому «Роснефть» оголосила про вимушене розірвання угоди «через ситуацію об'єктивної неможливості закрити операцію з причини відмови в регулятивних узгодженнях».

Як пояснив віце-президент «Роснефти» із зв'язків з громадськістю Михайло Леонтьєв, угода з Morgan Stanley не укладена через відмову Комітету з іноземних інвестицій США її узгодити.