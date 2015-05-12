Середня вартість імпортного газу для України в квітні становила 312,5 доларів

Середня митна вартість імпортованого в Україну газу в квітні 2015 року становила 312,53 дол., або 7331,96 грн за тисячу кубометрів.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на дані Державної фіскальної служби.

Відповідні дані було отримано в результаті аналізу періодичних митних декларацій, що оформляються при транспортуванні «блакитного палива» на територію України.

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Як повідомляв УНІАН, середня митна вартість імпортованого в Україну газу в березні 2015 року становила 308,65 дол., або 7739,73 грн за тисячу кубометрів.