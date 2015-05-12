Bloomberg: наступною жертвою Путіна стане «Сургутнефтегаз»

Президент Росії Володимир Путін «націлився» на гроші однієї з найбільших нафтогазових компаній — «Сургутнефтегаз», про це повідомляє агентство Bloomberg, передає «Газета.Ru».

За оцінками агентства, кошти на рахунках «Сургутнефтегазу» оцінюються в $34 млрд. Агентство з посиланням на банкірів, які побажали залишитися невідомими через «делікатність теми», відзначило, що інвестиційну програму розвитку можуть заблокувати «зверху», а гроші можуть використовуватися на потреби держави.

Агентство відзначає, що подібний сценарій дуже можливий, нагадавши про резонансну справу ЮКОСа, а також минулорічну історію з російським бізнесменом Володимиром Євтушенковим і акціями «Башнефти». Додатковим фактором виступають антиросійські санкції західних країн.

«Інвестори побоюються, що «Сургутнефтегаз» не зможе розпоряджатися своїми грошима на власний розсуд, вони не вірять, що держуправління інвестиціями компанії принесе доходи акціонерам», — заявив Олександр Бранис, директор інвестиційної компанії Prosperity Capital Management Ltd., яка володіє акціями «Сургутнефтегазу».

Агентство називає «держуправлінням» інвестполітикою компанії потенційну угоду про купівлю 19,5% «Роснефти» «Сургутнефтегазом».

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков відмовився коментувати цю інформацію, аргументувавши свою відмову тим, що «Сургутнефтегаз» — приватна організація.

Раніше повідомлялося, що прибуток «Сургутнефтегазу» за підсумками 2014 року зріс у 3,2 разу.