Країни G7 допоможуть Україні позбавитися від російської газової залежності

"G7 прагне зменшити залежність України від російських енергоносіїв", - говориться в спільній заяві "Великої сімки", яка була опублікована після їх зустрічі у Гамбурзі, повідомляє Deutsche Welle.

Міністри закликали, серед інших, Світовий банк та МВФ "долучитися до наших зусиль з допомоги Україні та іншим особливо уразливим європейським країнам", передусім у енергетичному секторі.

Водночас, Велика сімка очікує від України подальшого реформування енергетичного ринку, щоб краще забезпечити конкуренцію.

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Міністр економіки ФРН Зігмар Габріель звернув увагу своїх колег на те, що G7 потрібно бути налаштованою на довготривалу підтримку України.

У свою чергу, міністр енергетики США запропонував європейським країнам імпортувати з його країни скраплений природний газ.

Раніше повідомлялося, що "Велика сімка" і Міжнародний валютний фонд розглядає можливість збільшення фінансової допомоги Україні, яка знаходиться на межі банкрутства.