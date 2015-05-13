Ціни на нафту різко зросли на тлі послаблення долара

На світових торгах в середу, 13 травня, ціни на нафту зростають на тлі ослаблення долара і в очікуванні статданих щодо запасів палива в США, передає Reuters.

Зокрема, вартість червневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent піднялася на 0,57% - до 67,24 долара за барель, червневих ф'ючерсів на нафту WTI на 0,81% - до 61,24 долара за барель.

Читайте такожІран назвав ціну на нафту, яка влаштує всіхПізніше в середу Управління з енергетичної інформації Міненерго США оприлюднить щотижневий звіт про запаси палива в країні. За прогнозами аналітиків, запаси нафти знизилися на 250 тисяч барелів за тиждень, що завершився 8 травня.

Особливу увагу буде приділено статистиці про видобуток нафти в США. Згідно з даними Міненерго США, видобуток нафти за тиждень, що завершився 1 травня, знизився на 4 тисячі барелів на день — до 9,369 мільйона барелів на добу.

Тисне на ринок і ослаблення долара - його курс до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США знизився на 0,12% - до 94,45 пункту.