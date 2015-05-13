ОПЕК і країни, що не входять до картелю, не можуть домовитися про зниження видобутку

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та представники держав, що не входять до картелю, на зустрічі у вівторок не змогли домовитися про спільне зниження видобутку, повідомляє Bloomberg з посиланням на трьох учасників зустрічі, передає РБК.

Члени ОПЕК обговорювали з представниками Росії, Бразилії, Мексики та Азербайджану ситуацію на ринку напередодні чергового засідання організації, яке відбудеться 5 червня у Відні.

Головний експортер нафти Саудівська Аравія підвищила виробництво нафти в квітні до рекордно високого рівня, подаючи це як «розквіт» азійської частки ринку, зазначає Reuters. Рівень видобутку в квітні становив 10.308 млн бар. нафти в добу проти 10,29 млн бар. у добу у березні. Збільшення видобутку підкреслює рішучість Саудівської Аравії не поступатися частку ринку виробникам сланцевої нафти, пише агентство.

З травневого доповіді ОПЕК випливає, що організація підвищила прогноз зростання світового попиту на нафту в 2015 році на 50 тис. бар. у добу — до 92,5 млн бар. на добу, це на 1,18 млн бар. вище рівня 2014 року.

Поставки нафти країнами, що не входять в організацію, в 2015 році складуть 57,16 млн бар. у добу, що на 0,68 млн вище рівня минулого року.

У той же час ОПЕК знизила прогноз з видобутку нафти в США на 40 тис. бар. у добу — до 13,56 млн бар. в добу.

Прогноз з видобутку нафти Росією збережений на колишньому рівні — 10,54 млн бар. в добу.

Незважаючи на те, що минулого року ціни на нафту впали в два рази, Саудівська Аравія наполягла на збереженні квот на видобуток нафти на рівні, встановленому в 2011 році, — 30 млн бар. в добу.

Під час світової кризи в 2008 році, коли ціни на нафту впали нижче $40 за барель, картель вирішив скоротити квоти. Однак у 2014 році ОПЕК вирішила не скорочувати видобуток, щоб зберегти свої позиції серед споживачів, а також змусити американські компанії, які займаються розробкою шельфової нафти, піти з ринку.

На початку травня ціна на нафту марки Brent піднялася вище $69 вперше за останні п'ять місяців. Експерти відзначали, що приводом для зростання цін став щотижневий звіт про запаси в США, згідно з яким обсяги в Кушинзі (штат Оклахома) зменшилися вперше з листопада минулого року.