Канада виділить $12 мільйонів для добудови захисту над ЧАЕС

Канада виділить 12 млн дол. на завершення будівництва нового безпечного конфайнмента (НБК) – захисної споруди, якою до кінця 2017 року накриють зруйнований в 1986 році енергоблок №4 Чорнобильської АЕС.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр закордонних справ Канади Роб Ніколсон.

«Канада вносить 12 млн дол. в Чорнобильський фонд «Укриття», - повідомив Ніколсон.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міжнародна конференція донорів в кінці квітня 2015 року виділила 180 млн євро на завершення будівництва нового безпечного конфайнмента. При цьому, за словами міністра екології України Ігоря Шевченка, на завершення будівельних робіт на об'єкті «Укриття» не вистачає 75 млн євро.

Довідка УНІАН. Чорнобильський фонд «Укриття» був створений у 1997 році для надання Україні допомоги у будівництві нової захисної оболонки над зруйнованим у 1986 році четвертим блоком станції.

У вересні 2007 року Чорнобильська АЕС і французький концерн Novarka підписали контракт на будівництво нового безпечного конфайнмента (НБК) над об'єктом «Укриття» Чорнобильської АЕС. Первісна вартість будівництва оцінювалася в 980 млн євро. Однак через 6 років оцінка вартості будівництва об'єкта збільшилася на 500 млн євро.

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У результаті влітку 2014 року Асамблея донорів Чорнобильського фонду «Укриття» прийняла рішення збільшити до 650 млн євро додатковий внесок країн-донорів для успішного завершення будівництва з метою перетворити Чорнобильську атомну електростанцію в безпечний та екологічно стабільний об'єкт.