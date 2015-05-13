ЄС і країни Каспійського регіону активізували питання будівництва нового газопроводу

Азербайджан, Туреччина, Туркменістан і Євросоюз домовилися про створення постійної робочої групи для обговорення питань, що стосуються поставок газу з Каспійського регіону в Європу, заявив міністр енергетики Азербайджану Натиг Алієв журналістам 13 травня, передає ІА "Новини-Азербайджан".

«Нещодавно в Туркменістані за ініціативою віце-президента Єврокомісії з питань енергетики Мароша Шефчовича відбулася зустріч на рівні міністрів енергетики Азербайджану, Туреччини, Туркменістану та Євросоюзу. За підсумками зустрічі ми домовилися про створення постійної робочої групи за участю представників чотирьох сторін», - зазначив Алієв.

Читайте такожЄС втомився від витівок Росії: має намір перейти на газ з Азербайджану, Туркменістану та Алжиру«В ході зустрічі туркменська сторона особливо підкреслила зацікавленість у прокладанні Транскаспійського трубопроводу і знову оголосила про готовність постачати в Європу 30 млрд кубометрів газу в рік, але зі свойого кордону на Каспії. У зв'язку з цим є питання, які потребують вирішення. Вони стосуються того, хто буде здійснювати будівництво Транскаспійського газопроводу і хто буде це фінансувати, а також хто буде купувати туркменський газ. Також необхідно буде вирішити транзитні питання», - зазначив міністр.

Алієв додав, що ЄС пропонує створити Каспійський консорціум з числа найбільших європейських енергетичних компаній, які будуть виступати в якості покупців газу.