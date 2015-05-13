Україна почала антимонопольне розслідування проти «Газпрому»

Антимонопольний комітет України за дорученням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка розпочав розслідування порушення антимонопольного законодавства України з боку російського газового монополіста «Газпром», повідомив на прес-конференції виконуючий обов'язки голови Комітету Микола Бараш.

"Такий документ (розпорядження Кабміну - УНІАН) надійшов минулого тижня, - сказав Бараш. - Ми розпочинаємо (розслідування - УНІАН)".

Раніше Яценюк, звертаючись до АМКУ з проханням розпочати розслідування, зазначав, що дії російської компанії завдають шкоди українській економіці, оскільки «Газпром» «діє на дискримінаційних, фактично на неконкурентних умовах».

Зокрема, за даними, наданими Міністерством юстиції України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Антимонопольним комітетом України і НАК «Нафтогаз України», через дії «Газпрому» Україна фактично втратила можливість торгувати газом на своєму західному кордоні, а також позбавилася можливості повноцінно використовувати словацький маршрут для імпорту газу, оскільки російський газовий монополіст викупив всі потужності цього газопроводу. Також, блокуючи віртуальні потоки газу з Словаччини, «Газпром» позбавив європейських постачальників їх потенційної значної частки українського ринку.

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У зв'язку з цим 22 квітня Європейська комісія висунула офіційні обвинувачення "Газпрому" в домінуючій позиції на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

Одночасно Україна звернулася до партнерів з Європейського Союзу, щоб спільно провести антимонопольне розслідування і встановити «факт монополізму російської компанії «Газпром» не лише в Європейському Союзі, а й в Україні».