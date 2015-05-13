«Нафтогаз» назвав складними переговори з ЄС про кредит на закупівлю газу

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» назвала складними переговори з європейськими партнерами про надання Україні кредиту в обсязі близько 1,5 млрд євро на закупівлю і закачування природного газу, який потім буде використано для проходження опалювального сезону 2015-2016 років.

Про це повідомив журналістам директор з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Є надія, але все дуже складно йде. Оскільки поки що немає політичної волі в Європі брати на себе українські ризики. А українські ризики, природно, значні. І стандартні підходи банківського кредитування не спрацюють», - сказав Вітренко.

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При цьому він відзначив, що переговори з потенційними кредиторами – Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) та європейськими трейдерами тривають вже півроку. Однак, відзначив Вітренко, якщо «Нафтогазу» не вдасться залучити кредит, то компанія закачає газ за свій рахунок.

«Нафтогаз якось зможе самостійно впоратися. Як і минулого року. Для нас цей варіант (одержання європейського кредиту – УНІАН) все ж таки підстраховочний», - сказав Вітренко.

Як повідомляв УНІАН, Україна, завершуючи опалювальний сезон 2014-2015 років, 30 березня припинила відбір природного газу з підземних сховищ, в яких залишалося близько 7,7 млрд кубометрів палива. До наступного опалювального сезону ще близько 6 місяців, і Україна до 2015 року планує закачати до підземних сховищ 13,879 млрд куб. м газу для проходження опалювального сезону 2015-2016 рр. і гарантування безперебійного транзиту російського газу до країн Європейського Союзу.