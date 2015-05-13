Польська газова компанія подала в суд на «Газпром»

Предметом спору є довгострокові цінові умови контракту на закупівлю природного газу від 25 вересня 1996 року, повідомляє Лента.ру з посиланням на PGNiG.

Компанія пояснює, що розмір позовних вимог і строк розгляду на даному етапі розгляду справи не вказується.

Як відзначають в PGNiG, переговори, на які відводилося шість місяців, не дали позитивних результатів, у зв'язку з чим було прийнято рішення звернутися в арбітражний суд, що передбачено договором.

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Голова правління Маріуш Завіша (Mariusz Zawisza) підкреслив, що, незважаючи на подачу позову до суду, компанія «як і раніше відкрита для діалогу зі своїм бізнес-партнером». За його словами, PGNiG готова укласти угоду, яка буде гарантувати компанії і її клієнтам вигідні, засновані на реаліях ринкові ціни.

Як пояснило джерело в «Газпром експорті», «сенсації тут немає, арбітраж передбачено стандартними контрактами, але переговори зазвичай тривають». Офіційно в «Газпром експорті» і «Газпромі» ситуацію не коментують.

Раніше PGNiG направила до «газпрому» запит про перегляд цін на газ, що постачається в країну в рамках Ямальського угоди. Компанія прийняла рішення, «спираючись на суттєві зміни, які відбулися на європейському енергетичному ринку в останні роки».

У відповідь «Газпром» запропонував Польщі «спеціальні умови» при постачаннях газу нафтогазовій компанії PGNiG. Конкретну ціну палива для Польщі сторони поки що не називають.

Згідно з чинним контрактом, Росія постачає до Польщі 10,2 мільярда кубометрів газу щорічно до 2022 року на умовах «бери або плати». Загальне споживання Польщі становить близько 14 мільярдів кубометрів.