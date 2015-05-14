Нафта дешевшає через можливість надлишку її на ринку
08:50, 14 травня 2015Енергетика
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Нафта марки Brent подешевшала до $66,70 за барель.
REUTERS
Світові ціни на нафту знижуються на побоюваннях інвесторів перенасичення ринку.
Про це повідомляє Газета.ru.
Зокрема, на 8.15 за київським часом вартість червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опустилася на 0,25%, до $60,35 за барель.
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На цей час нафта марки Brent із постачанням у червні знизилася на 0,16% і торгувалася на рівні $66,70 за барель.
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