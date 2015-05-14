Росія уже включила ще не існуючі "Турецький потік", "Силу Сибіру" і "трубу" в Крим до своєї системи

09:19, 14 травня 2015
Енергетика
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Проект "Південний потік" Росії не вдався. У Москві чомусь вирішили, що інші газопроводи реальніші.

Газпром пытается запустить новые проекты / gazprom.ru

Уряд Медведєва уже включив ще не існуючі "Турецький потік", "Силу Сибіру" і газопровід Краснодарський край – Крим до системи газопроводів Росії.

Про це йдеться у розпорядженні уряду РФ, опублікованому на його сайті та підготовленому Міністерством енергетики.

Розпорядження затверджує нову редакцію урядової схеми територіального планування Російської Федерації в галузі федерального транспорту (в частині трубопровідного транспорту).

До нової редакції схеми, крім об'єктів, запланованих до будівництва, включено заплановані до реконструкції об'єкти трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів (близько 2 тисяч об'єктів), а також об'єкти газопроводів «Турецький потік», «Сила Сибіру», «Алтай» та газопроводу Краснодарський край – Крим.

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Довідка УНІАН. У Кремлі сподіваються, що проект «Турецький потік» стане альтернативою проекту «Південний потік». На початку грудня 2014 року президент Росії Путін і голова «Газпрому» Міллер оголосили, що газопровідний проект «Південний потік» закритий через протидію Євросоюзу.

Проблеми, що виникли у "Газпрому" в Європі через агресивну політику Путіна і недалекоглядну поведінку на ринку самої компанії, змусили газового монополіста посилити пошуки споживачів в Азії. Східний маршрут передбачає постачання до Китаю 38 млрд куб. м російського природного газу магістральним газопроводом «Сила Сибіру». Минулого року Росія почала будівництво газопроводу, постачання яким планує почати з 2020 року. Навесні цього року у ЗМІ з'явилася інформація про можливу заморозку проекту.

Новий газопровід із Краснодарського краю до анексованого Криму (дном Керченської протоки) російські окупанти сподіваються побудувати до 2018 року.

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