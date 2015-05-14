Україна розраховує на зростання постачань газу зі Словаччини

Україна має намір активізувати спільну роботу зі словацькими партнерами для збільшення технологічних можливостей реверсних постачань газу з території Словаччини українським споживачам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, про це сказав міністр Володимир Демчишин у ході зустрічі з послом Республіки Словаччина Юраєм Сівачеком.

Зустріч, як наголосили у прес-службі, відбулася напередодні приїзду до України президента Словаччини Андрея Кіски, який має намір обговорити з владою перспективи українсько-словацького співробітництва в енергетичній сфері.

«Під час переговорів з послом Словаччини міністр Демчишин звернув увагу, що завдяки постійній підтримці словацької сторони істотно збільшився рівень енергобезпеки України, з'явилася можливість диверсифікувати маршрути і знизити залежність від традиційного постачальника газу (Росії – УНІАН)», - зазначили в прес-службі Міненерговугілля.

Крім того, як повідомили в міністерстві, Демчишин поінформував словацьку сторону про те, що Україна в повному обсязі виконує свої зобов'язання з транзиту палива, зокрема транзиту нафти системою магістральних нафтопроводів «Дружба» у напрямку Словаччини, Угорщини та Чехії.

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Як повідомляв УНІАН, 1 квітня «Нафтогаз України» і «Газпром» підписали тримісячний контракт на постачання російського газу до України за ціною 248 дол. за тис. кубометрів.

За словами міністра енергетики Володимира Демчишина, ціна європейського газу для України на той момент становила близько 270-280 дол. за тис. кубометрів.

При цьому міністр заявив, що Україна продовжить закупівлі газу на європейському ринку, незважаючи на зниження ціни на російське паливо.