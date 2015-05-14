«Енергоатом» за 4 місяці збільшив дохід від реалізації електроенергії на 45,6%

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, у січні-квітні 2015 року збільшило дохід від реалізації електроенергії порівняно з січнем-квітнем 2014 року на 45,6% - до 12,213 млрд грн, говориться у звіті компанії.

Розрахунки «Оптового ринку електроенергії» за відпущену «Енергоатомом» електроенергію за січень-квітень склали 8,834 млрд грн, що становить 72,3%.

Також у звіті наголошується, що заборгованість держпідприємства «Енергоринок», оператора оптового ринку електроенергії України, перед «Енергоатомом», із урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії, становить 9,671 млрд грн.

Вироблення електроенергії компанією за січень-квітень 2015 року збільшилося порівняно з січнем-квітнем 2014 року до 31,087 млрд кВт/год із 30,518 млрд кВт/год. За чотири місяці поточного року частка "Енергоатому" на українському ринку електроенергетики перевищила 53%.

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Як повідомляв УНІАН, «Енергоатом» у 2014 році збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з 2013 роком на 34,9% - до 27,794 млрд грн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Усі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, із 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.