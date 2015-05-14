«Нафтогазу» дозволили відключати газ боржникам

За це рішення проголосували 243 депутати при необхідному мінімумі 226 голосів.

Як зазначається в пояснювальній записці до закону, на 1 січня 2015 року заборгованість усіх споживачів перед НАК «Нафтогаз України» становила 29,6 млрд грн, з яких борг промпідприємств перевищив 11 млрд грн, а борг підприємств ТКЕ – 16 млрд грн.

Метою закону є стабілізація фінансового стану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Досягнення стабілізації, як зазначається в документі, можливе шляхом надання компанії дієвих інструментів стягнення заборгованості зі споживачів за природний газ та ефективних механізмів впливу на боржників.

У зв'язку з цим законом передбачається введення в практику вимог із боку «Нафтогазу» і його дочірнього підприємства з газопостачання за процедурою банкрутства підприємств-боржників; удосконалення процедури стягнення заборгованості; вдосконалення механізмів розрахунків у секторі централізованого теплопостачання та встановлення принципу обмеження газопостачання підприємствам ТКЕ до рівня технологічної безпеки у разі порушення ними умов укладених договорів та чинного законодавства в частині розрахунків та перевищення виділених лімітів природного газу.

Також законом передбачається призупинення з 1 липня 2015 року дії мораторію на виконавче провадження та примусове стягнення заборгованості з підприємств ТКЕ.

Крім цього, даний закон дозволяє «Нафтогазу» виставляти на аукціон газові борги підприємств-боржників на користь третіх осіб за ціною, що відрізняється від первинної вартості, за умови проведення незалежного аудиту консолідованої фінансової звітності НАК «Нафтогаз України» за міжнародними стандартами фінансової звітності за 2014 рік та оприлюднення порядку та умов проведення аукціону.

Згідно із законом, не може бути продано (відчужено) право вимоги за заборгованістю теплогенеруючих або теплопостачальних організацій, які надають послуги за пільговими тарифами, й отримують компенсації з різниці в тарифах на теплову енергію з державних та місцевих бюджетів.

«Обсяг заборгованості державного і місцевих бюджетів із різниці в тарифах на теплову енергію підтверджується в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України», - йдеться в документі.

Також законом передбачено, що заборгованість ТКЕ за природний газ, спожитий у період з 1 січня по 31 грудня 2014 року (без урахування пені, штрафних та фінансових санкцій, що підлягають стягненню на підставі рішення суду), непогашену в день набуття чинності даним законом, підлягає реструктуризації шляхом розстрочення на 24 місяці на підставі типового договору про реструктуризацію заборгованості.

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Як раніше повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» в 2014 році збільшив чистий збиток порівняно з 2013 роком у 4,5 раза - до 85,044 млрд грн.