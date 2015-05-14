Компаніям Фірташа-Льовочкіна доведеться платити за газорозподільні мережі

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду в четвер доручив главі Міністерства енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишину в найкоротші терміни підготувати рішення про платне користування газорозподільними мережами для приватних компаній.

«Пане міністре, хочу ще раз до вас звернутися з питання про те, що державні газорозподільні мережі, якими зараз незаконно користуються приватні компанії Фірташа-Льовочкіна, повинні платити за це гроші, як це передбачено законом. Тому я прошу підготувати відповідний акт Кабінету міністрів України, щоб навести порядок у цьому секторі», - сказав прем'єр.

Яценюк підкреслив, що виконання закону про ринок газу, підписаного президентом 5 травня, зможе значно підвищити інвестиційну привабливість енергетичного сектора української економіки.

Як повідомляв УНІАН, дочірня компанія Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» - «Газ України» має намір встановити контроль над розподільними мережами обласних газорозподільних компаній, більша частина яких належить українському бізнесмену Дмитру Фірташу.

«Газ України» в лютому 2015 року подав позов в Адміністративний суд Києва до Кабінету міністрів із вимогою скасувати постанову №770 від 2012 року, якою було передано облгазам у безоплатне оперативне управління мережі.

Структури бізнесмена Дмитра Фірташа, за даними ЗМІ, контролюють понад 70% українських облгазів, а також понад половину вітчизняних хімічних підприємств. Зараз Фірташ перебуває під домашнім арештом у Відні.