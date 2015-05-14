Бойовики заявляють, що вивозять в Росію по три тисячі тонн вугілля на день
17:33, 14 травня 2015Енергетика
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Бойовики "ЛНР" визнали, що щодоби вивозять в Росію по три тисячі тонн вугілля з захоплених ними шахт.
Бойовики вивозять тисячі тонн вугілля щодня / УЗ
Про це розповів Андрій Карпак, який у луганських бойовиків відповідає за "митницю", передає Українська правда з посиланням на сепаратистські ресурси.
"Зараз уже близько трьох тисяч тонн на добу перетинає кордон Російської Федерації на вивіз тільки вугілля", - сказав він.
Читайте такожОБСЄ продовжує фіксувати вивезення до Росії вугілля з ДонбасуКарпак також розповів, що бойовики налагодили роботу залізничного пункту пропуску "Червона Могила", який суттєво підвищив "пропускну здатність" на кордоні з РФ.
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