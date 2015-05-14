Бойовики заявляють, що вивозять в Росію по три тисячі тонн вугілля на день

Про це розповів Андрій Карпак, який у луганських бойовиків відповідає за "митницю", передає Українська правда з посиланням на сепаратистські ресурси.

"Зараз уже близько трьох тисяч тонн на добу перетинає кордон Російської Федерації на вивіз тільки вугілля", - сказав він.

Читайте такожОБСЄ продовжує фіксувати вивезення до Росії вугілля з ДонбасуКарпак також розповів, що бойовики налагодили роботу залізничного пункту пропуску "Червона Могила", який суттєво підвищив "пропускну здатність" на кордоні з РФ.