«Газпром» очікує рішення суду щодо спору з «Нафтогазом» влітку 2016 року

У російській газовій компанії «Газпром» очікують рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з НАК «Нафтогаз України» наприкінці червня 2016 року.

Про це йдеться в звітності російської компанії, яку має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Усні слухання мають відбутися в лютому-березні 2016 року, винесення рішення арбітрами планується наприкінці червня 2016 року», - сказано в повідомленні.

За інформацією «Газпрому», 16 червня 2014 року «Газпром» звернувся до Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма (Швеція) з проханням стягнути з НАК «Нафтогаз України» заборгованість із оплати за природний газ, поставлений у листопаді-грудні 2013 року та в квітні-травні 2014 року за контрактом від 19 січня 2009 року щодо купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках, а також відсотки на вказану заборгованість на загальну суму понад 4,5 млрд дол.

Водночас, 16 червня 2014 року НАК «Нафтогаз України» звернулася до Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма (Швеція) з проханням про ретроактивну зміну ціни на природний газ, встановленої контрактом від 19 січня 2009 р. із купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках, відшкодування на користь позивача всіх переплат, здійснених ним із 20 травня 2011 року (за оцінкою позивача - не менше 6 млрд дол.), та скасування положення зазначеного контракту, що забороняє реалізацію поставленого за ним природного газу за межами України.

21 липня 2014 року ці справи було консолідовано. 15 вересня 2014 року було сформовано склад арбітрів. 3 листопада 2014 року арбітраж прийняв рішення про відсутність необхідності проводити слухання про застосування забезпечувальних заходів за запитом НАК «Нафтогаз України». 31 січня 2015 року «Нафтогаз України» подав до арбітражу позовну заяву.

Читайте такожУкраїна почала антимонопольне розслідування проти «Газпрому»

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня 2015 року «Нафтогаз України» подав до Стокгольмського арбітражу позовні вимоги на 10 млрд дол. у рамках арбітражу проти «Газпрому» за контрактом на транзит газу, збільшивши тим самим загальну суму за двома позовами до 16 млрд дол.

Як зазначається в повідомленні «Нафтогазу», компанія хоче домогтися від «Газпрому» компенсації за недоплату транзитного тарифу з 2010 року. Крім того, в позовній вимозі «Нафтогаз» заявляє про невиконання зобов'язань «Газпрому» щодо обсягів транзиту газу через Україну, який з 2010 року неухильно падає.

Довідка УНІАН. Російський газовий монополіст «Газпром» вимагає від НАК «Нафтогаз України» в Стокгольмському арбітражі повернення 23,837 млрд дол. за недобір Україною контрактних обсягів газу з 2012 року, а також за недоплату, на думку російської компанії, за постачання «блакитного палива» в 2014 році.

Транзит російського газу до країн Європейського Союзу через територію України за 2014 рік знизився порівняно з 2013 роком на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 млрд кубометрів природного газу.