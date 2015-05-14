Україна з початку травня вдвічі скоротила імпорт газу з ЄС

Україна у період з 1 по 13 травня імпортувала 304 млн кубометрів газу, що удвічі менше, ніж за аналогічний період у квітні, коли обсяг імпорту з 1 по 15 квітня становив 593 млн кубометрів. Про це йдеться у повідомленні оператора ГТС України держкомпанії «Укртрансгаз», переданому УНІАН.

Як наголосили у компанії, у травні газ в Україну з території Європи йшов лише словацьким маршрутом.

При цьому обсяг імпорту газу з РФ за перші два тижні травня становив 250,1 млн кубометрів.

«Станом на ранок 15 травня, добовий обсяг імпорту природного газу зі Словаччини становив 24,5 млн кубометрів, з Російської Федерації – 14 млн кубометрів», - йдеться у повідомленні «Укртрансгазу».

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Як повідомляв УНІАН, Україна з 1 по 15 квітня скоротила імпорт природного газу з ЄС порівняно з аналогічним періодом минулого місяця на 6% - до 593 млн куб. м з 632 млн куб. м. На початку квітня добовий обсяг імпорту природного газу з території Європи становив 39,9 млн куб. м, зокрема, зі Словаччини – 38,5 млн куб. м, Польщі – 1,4 млн куб. м.

Імпорт з Угорщини з початку квітня практично був відсутній.

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За даними «Укртрансгазу», запаси газу в українських підземних сховищах газу на початок травня становив 8,951 млрд кубометрів.

Україна у 2015 році планує закачати в підземні сховища 13,879 млрд куб. м газу для проходження опалювального сезону 2015-2016 рр. та гарантування безперебійного транзиту російського газу до країн Європейського Союзу.