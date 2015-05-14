Саудівська Аравія вважає успішною свою нафтову стратегію

Саудівська Аравія вважає успішною свою стратегію у сфері нафтовидобутку. Про це саудівський чиновник заявив в розмові з The Financial Times, пише РБК.

У квітні Саудівська Аравія підвищила виробництво нафти до рекордно високого рівня — 0,3 млн барелів на добу і не планує змінювати свою політику.

Співрозмовник видання підкреслив, що Ер-Ріяд має намір продовжити «епоху нафти». «Ми хочемо, щоб нафта, як і раніше, використовувалася як головне джерело енергії, і бути головним виробником цієї енергії», — підкреслив чиновник.

Джерело FT зазначило, що падіння цін на нафту відлякало інвесторів від дорогої нафти — американського сланцю, шельфової та важкої нафти. Співрозмовник газети звернув увагу, що Саудівська Аравія має намір зберегти домінування на енергоринку всупереч конкуренції альтернативних джерел та інших країн, в тому числі членів ОПЕК.

Говорячи про ціни на нафту, чиновник зазначив, що вони «досягли дна». На його думку, в даний момент ознаки того, що вартість почне знову зростати, відсутні.

Як напередодні писав Reuters, Саудівська Аравія вважає підвищення виробництва нафти «розквітом» азійської частки цього ринку. На думку агентства, збільшення видобутку говорить про намір Ер-Ріяда не поступатися часткою ринку виробникам сланцевої нафти.

Напередодні організація країн — експортерів нафти (ОПЕК) та представники держав, що не входять в картель, не змогли домовитися про спільний зниження видобутку. На початку червня ця тема буде обговорюватися на засіданні ОПЕК у Відні.

28 листопада 2014 року ОПЕК відмовилася знижувати квоти на нафтовидобуток, незважаючи на падіння цін на нафту. Саудівська Аравія була головним прихильником збереження квоти. Після цього вартість ф'ючерсів на нафту північноморської марки Brent, яка падала з червня з позначки $115/бар., прискорила своє зниження.

На початку травня ціна на нафту марки Brent піднялася вище $69 вперше за останні п'ять місяців. Експерти відзначали, що приводом для зростання цін став щотижневий звіт про запаси в США, згідно з яким обсяги в Кушинзі, штат Оклахома, зменшилися вперше з листопада минулого року.

При цьому після зростання ціни на нафту знову почали падати.