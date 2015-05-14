Україна може відмовитися від переведення ТЕС на газове вугілля

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав заступник голови Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Олександр Светелік.

«Профіциту (газового вугілля — УНІАН) на сьогодні практично немає... Сьогодні говорити про переведення з марки «А» (антрацити) на «Г» вже складно», - сказав Светелік.

Він зазначив, що для такої реконструкції необхідно не менше одного року. При цьому змішування різних марок вугілля для використання на теплоелектростанціях є малоефективним через дефіцит необхідних марок вугілля в країні.

Читайте такожДемчишин: для переведення ТЕЦ на газове вугілля потрібно $2 мільярди і два роки

Як повідомляв УНІАН, раніше в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості заявляли про значний надлишок вугілля газової марки.

При цьому відомство планує закрити в поточному році 11 з 35 державних шахт, на що має намір витратити 2,57 млрд грн.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни, які тривають з квітня минулого року, відчуває значний дефіцит вугілля, насамперед енергетичного (антрацити), видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності.

Водночас, в Україні існував профіцит вугілля марки «Г» (газового вугілля), видобуток якого ведеться на приватних і державних шахтах, які розташовані на підконтрольній владі території України.