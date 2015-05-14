Україна щомісяця отримує понад $100 мільйонів за транзит російського газу

Найбільший в Україні державний енергохолдинг «Нафтогаз України» щомісяця отримує від «Газпрому» понад 100 млн дол. за послуги з транзиту російського газу до ЄС з території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Ігор Діденко.

Відповідаючи на запитання УНІАН про щомісячні платежі «Газпрому» «Нафтогазу» за транзит російського газу, Діденко сказав: «Більше 100 млн дол.».

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня 2015 року «Нафтогаз України» подав до Стокгольмського суду позовні вимоги на 10 млрд дол. в рамках арбітражу проти «Газпрому» за контрактом на транзит газу, збільшивши тим самим загальну суму за двома позовами до 16 млрд дол.

Як наголошується в повідомленні «Нафтогазу», компанія хоче домогтися від «Газпрому» компенсації за недоплату транзитного тарифу з 2010 року. Крім того, в позовній вимозі «Нафтогаз» заявляє про невиконання зобов'язань «Газпрому» щодо обсягів транзиту газу через Україну, який з 2010 року неухильно падає.

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Довідка УНІАН. Російський газовий монополіст «Газпром» вимагає від НАК «Нафтогаз України» в Стокгольмському арбітражі повернення 23,837 млрд дол. за недобір Україною контрактних обсягів газу з 2012 року, а також за недоплату, на думку російської компанії, за постачання «блакитного палива» в 2014 році.

Транзит російського газу в країни Європейського Союзу через територію України за 2014 рік знизився порівняно з 2013 роком на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 млрд кубометрів природного газу.