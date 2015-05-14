Пайєтт назвав українську енергополітику однією з найбільш неефективних у Європі

Зараз Україна веде енергополітику, що є однією з найбільш неефективних серед європейських країн. Як наслідок, це підтримує рівень корупції та гальмує економіку. Таку думку висловив посол США в Україні та представник Бюро енергетичних ресурсів Державного департаменту США Джеффрі Пайєтт, повідомляє Радіо Свобода.

«Це не збіг, що Росія використовує свій газ, нафту, свою енергетику, щоб впливати на українську політику. У такий спосіб самостійністю України нехтують упродовж останніх двох десятиліть», – сказав він.

Пайєтт схвально оцінив роботу команди прем’єра Арсенія Яценюка. За словами посла, тенденція є позитивною: тарифи на комунальні послуги підняли, а незахищеним прошаркам населення передбачили субсидії.

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Він рекомендує переглянути рентні ставки, а також розділити виробництво, транспортування та реалізацію газу в Україні.

«Це зробить Україну привабливішою для інвестицій у нафтогазову сферу. І з того, що я чув від приватного сектору, частина цих інвестицій прийде від американських фірм», – додав Пайєтт.

Україна також розробляє реверсні маршрути постачання газу з країн Європи. Ці поставки є одним із кроків, які здійснює українська влада для зменшення своєї газової залежності від Росії.