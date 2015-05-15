Світові ціни на нафту продовжують знижуватися на побоювання інвесторів надлишку "чорного золота" на ринку, свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.

Сьогодні вранці вартість червневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent знижувалася на 0,10% - до 66,63 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту WTI зменшувалася на 0,32% - до 59,69 долара за барель.

Ціни почали знижуватися після заяви Міжнародного енергетичного агентства про те, що незважаючи на зниження видобутку сланцевої нафти в США, пропозиція на ринку "чорного золота" компенсується виробництвом в інших регіонах, сказав агентству Франс Прес аналітик CMC Markets у Сінгапурі Ніколас Тео.

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Аналітик вважає, що підвищення рівня видобутку нафти ОПЕК означає, що організація "виграє цінову війну, зайнявши нішу Америки".

"Хоч нафта і може торгуватися в широкому діапазоні протягом декількох місяців, боротьби за частку на (нафтовому - ред.) ринку не видно", - зазначив експерт.