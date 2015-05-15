Україна закуповуватиме у Росії не більше 50% необхідного країні газу

Україна має намір купувати у Росії не більш як 50% від необхідного обсягу країні імпортного газу, незважаючи на зниження ціни на російський газ нижче ніж 250 дол. за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на Годині запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Мінімум, який ми будемо закуповувати в Європейському Союзі, – це 50% газу», - сказав глава уряду.

За словами прем'єр-міністра, Україна не збільшуватиме закупівлі природного газу у «Газпрому» навіть в разі зниження його ціни нижче за європейську.

«Зараз нам вдалося домогтися того, що ціна російського газу для України вже нижча ніж 250 дол. Це не ті 500 дол., які були кілька років тому. Я розумію, що Росія хоче розкласти для нас пастки, щоб ми відмовилися від європейського газу, який іноді за ціною може бути на кілька відсотків вищим, і щоб ми перейшли виключно на російський ресурс, а потім у найскладніший момент для України сказати: «Купуєте 100% газу за тією ціною, яку ми будемо вам диктувати». Ми не повторимо помилку, яку було допущено кілька років тому», - підкреслив Яценюк.

Також прем'єр-міністр нагадав, що Україна вимагає від «Газпрому» в Стокгольмському арбітражі компенсації 16 млрд дол. і перегляду контракту на транзит російського газу до ЄС.

«Щодо газу ми зайняли жорстку позицію в минулому році. Буду відвертим, у мене навіть була телефонна розмова в червні минулого року з одним дуже поважним європейським лідером, який радив підписати новий договір з «Газпромом», на що я сказав, що ми вже один раз з ними договір підписали – досить. Ми пішли в Стокгольмський арбітражний суд. Ми подали проти Росії кілька позовів, і ми вимагаємо від російського «Газпрому» відшкодування на користь України 16 млрд дол. США. Також ми вимагаємо від російського «Газпрому» перегляду транзитного газового контракту, який є збитковим для України, і це є частиною нашої судової процедури з компанією «Газпром», - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в період з 1 по 13 травня імпортувала 304 млн кубометрів газу, що вдвічі менше за аналогічний квітневий показник, коли обсяг імпорту з 1 по 15 квітня становив 593 млн кубометрів. При цьому обсяг імпорту газу з РФ за перші два тижні травня становив 250,1 млн кубометрів.

Україна в 2015 році планує закачати в підземні сховища 13,879 млрд куб. м газу для проходження опалювального сезону 2015-2016 рр. і гарантування безперебійного транзиту російського газу до країн Європейського Союзу.

Відбір природного газу з підземних сховищ у 2015 році заплановано на рівні 8,688 млрд кубометрів.