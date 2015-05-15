Яценюк про «політологічну лавочку» Тимошенко: треба було п'ять років тому боротися, коли підписували ціни на газ

Уряд в рамках усунення розбіжностей під час формування комунальних тарифів пропонує проводити їх міжнародний аудит.

Про це сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час Години запитань до уряду в парламенті.

«Щоб зняти всю цю брехливу істерику з тарифами з демонстрацією графіків, які не відповідають дійсності, я провів нараду з НКРЕКП - комісією з регулювання енергетики і комунальних послуг, - «Нафтогазом», «Укргазвидобуванням». І у нас таке речення: всі тарифи, які будуть встановлені незалежним органом, - не урядом, а незалежним органом, повинні пройти аудит чотирьох найбільших міжнародних світових компаній. І тоді ми закриємо цю політологічну лавочку про те, хто бореться за долю українців. Треба було п'ять років тому боротися, коли підписували ціни на газ», - сказав він.

Раніше Яценюк повідомив, що уряд України підготував законопроект про створення незалежного органу з визначенням тарифів на газ, електроенергію і комунальні послуги, функції якого на даний момент виконує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). При цьому Кабмін розраховує на якнайшвидше прийняття документа парламентом.

Як підкреслював Яценюк, законопроект розроблений спільно з Європейським енергетичним співтовариством. Мета документу - створення незалежного, професійного органу щодо встановлення цін і тарифів на газ, електроенергію та інші комунальні послуги.

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Нагадаємо, в січні 2009 року після "газової кризи" угоду про постачання російського газу Україні підписали керівники "Нафтогазу" і "Газпрому", за підсумками переговорів Юлії Тимошенко та Володимира Путіна.

У 2015 році Юлія Тимошенко виступила на програмі у Савіка Шустера, де показувала графіки утворення ціни на енергоносії для населення і стверджувала, що уряд їх завищив.