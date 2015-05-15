Яценюк поскаржився депутатам, що Нацкомісія з тарифів «крутить йому дулі»

Проблеми з підключенням до енергомереж, що виникають у підприємців, через монополію обласних енергопостачальних компаній негативно позначаються на рейтингу простоти ведення бізнесу в Україні.

Про це під час Години запитань до уряду в парламенті сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Ця монополія висмоктує гроші з бізнесу і людей. Ця монополія знищує українські перспективи... Перше - люди просто платять величезні гроші, зокрема приватним обленерго за підключення. Друге - ми одні з найгірших у світі за стандартами підключення і це просто вбиває наш рейтинг ведення бізнесу», - сказав Яценюк.

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При цьому він відзначив, що Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, тривалий час не може завершити розробку нових правил підключення бізнесу до енергомереж.

«Мені обіцяли минулого тижня в НКРЕКП, і я просив міністра (енергетики - УНІАН) зібратися і нарешті народити нові правила підключення... Я вже півроку даю це доручення, і воно досі не виконано», - наголосив Яценюк.

"Дозвольте мені сказати чесно, мене шляки трафляють від того, що я даю півроку доручення, органу, який мені не підлеглий (НКРЕКП – ред.). І вони мені часто-густо можуть тільки дулі крутити", - поскаржився він.

При цьому він закликав народних депутатів сприяти у вирішенні цієї проблеми і запропонував їм також направляти відповідні прохання до НКРЕКП.

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Як повідомляв УНІАН, 10 березня народний депутат України, член ради партії «Воля» Юрій Дерев'янко заявив, що обласні енергопостачальні компанії використовують монопольне становище при підключенні великих приватних будинків і компаній до енергомереж для одержання надприбутків, використовуючи для цього свої структури, вартість робіт яких значно завищена.

Дерев'янко розповів, що, крім офіційних платежів, обленерго встановлюють так звані додаткові корупційні платежі для замовників на підключення, які становлять 4 тис. грн за 1 кВт підключеної потужності.

При цьому Дерев'янко повідомив, що в грудні звертався до НКРЕКП, яка повідомила про намір сформувати робочу групу з вирішення зазначеної проблеми, однак за 2,5 місяці вона так і не була створена.