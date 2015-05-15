Голова нацкомісії з тарифів пояснив Яценюку, що "дулі" йому ніхто не крутить

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), яку прем'єр-міністр Арсеній Яценюк 15 травня звинуватив в ігноруванні проблем бізнесу під час підключення до енергомереж, ще 15 квітня направила в уряд законопроект, який передбачає нові правила підключення до енергомереж.

Про це в коментарі УНІАН заявив голова НКРЕКП Дмитро Вовк.

«15 квітня, тобто місяць тому, ми подали розроблений проект закону на Кабінет міністрів, щоб це питання вирішити», - сказав Вовк.

Разом з тим, він назвав спекуляцією заяви Яценюка щодо ігнорування проблем підключення до енергомереж.

«На мою думку, це певні спекуляції, що хтось робить, а хтось не робить», - зазначив голова НКРЕКП.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив сьогодні в парламенті, що проблеми підприємців із підключенням до енергомереж через монополію обласних енергопостачальних компаній негативно позначаються на рейтингу простоти ведення бізнесу в Україні.

За його словами, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, тривалий час не може завершити розробку нових правил підключення бізнесу до енергомереж.

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«Мені обіцяли минулого тижня в НКРЕКП, і я просив міністра (енергетики - УНІАН) зібратися і нарешті народити нові правила підключення ... Я вже півроку даю це доручення, і воно досі не виконане», - додав Яценюк.

"Дозвольте мені сказати чесно, мене шляки трафляють від того, що я даю півроку доручення органу, який мені не підлеглий. І вони мені часто-густо можуть тільки дулі крутити", - поскаржився Яценюк.

«Я не знаю, чому він (Яценюк – УНІАН) так відповідає. Ми відповіли, що вирішення проблеми підключення пропонується зробити в законі, змінивши класифікацію стандартних підключень, а також вирішивши питання оплати - тобто комплексно підійти до питання, а не ставити якісь галочки», - повідомив Вовк.

При цьому він додав, що змінити правила підключення до енергомереж можна лише законодавчо – через голосування у парламенті.

Вовк також зазначив, що підключення до енергомереж - не єдина вимога у рейтингу ведення бізнесу в Україні, про погіршення якого говорив Яценюк. За словами голови НКРЕКП, у рейтингу враховуються також строки землевідведення, на які НКРЕКП ніяк вплинути не може.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр сьогодні закликав депутатів ухвалити наступного тижня закон про реально незалежний, професійний і прозорий регулятор на цьому ринку, який прийде на зміну НКРЕКП.