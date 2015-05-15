Газпром не очікував, що Україні вдасться налагодити реверсні постачання газу з ЄС – депутат Держдуми

«Газпром» не очікував, що НАК «Нафтогаз України» вдасться за короткий час налагодити реверсні постачання газу з ЄС, що призвело до різкого падіння частки російського газового гіганта на українському ринку.

Таку думку на прес-конференції в Києві висловив депутат Держдуми РФ, екс-віце-президент нафтової компанії «ЮКОС» Ілля Пономарьов.

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«Успіхи України на шляху до енергетичної незалежності насправді дуже високі. Ніхто в Москві не очікував, що вдасться настільки швидко реалізувати програму з переорієнтації на постачання газу реверсом з Європи, хоча це газ того ж «Газпрому». Але «Газпром» реально поставлено в ситуацію цугцвангу, коли він нічого з цим зробити не може, тому що перша спроба задушити ці поставки через Словаччину ні до чого не призвела», - сказав Пономарьов.

На думку російського політика, дії «Газпрому», продиктовані Кремлем, спрямовані на обмеження постачань газу європейським клієнтам, щоб не допустити імпорт «блакитного палива» з ЄС в Україну, надають негативний вплив на економіку Росії.

«Загальний обсяг поставок «Газпрому» в Європу скорочується. Я вважаю, те, що робить путінська влада з точки зору довгострокових інтересів Росії – це просто злочин», - підкреслив Пономарьов.

У той же час, присутній на прес-конференції колишній уповноважений президента України з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський зазначив недостатні зусилля уряду щодо розширення реверсних поставок газу з ЄС.

«Якби у нас був великий реверс (газу зі Словаччини – УНІАН), то можна було показати дулю в кишені «Газпрому», і говорити з ним зовсім іншою мовою», - сказав Соколовський, додавши, що на сьогоднішній день технічні можливості імпорту природного газу з ЄС не дозволяють Україні повністю відмовитися від послуг «Газпрому».

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Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2015 року Кабінет міністрів доручив найбільшому державному енергохолдингу «Нафтогаз України» поточного року імпортувати з одного джерела не більше 50% від загального обсягу природного газу.

У 2014 році імпорт газу з Російської Федерації скоротився порівняно з 2013 роком на 44% - до 14,5 млрд кубометрів, тоді як його поставки з ЄС зросли вдвічі - до 5,1 млрд кубометрів.

Україна в період з 1 по 13 травня імпортувала 304 млн кубометрів газу, що вдвічі менше аналогічного квітневого показника, коли обсяг імпорту з 1 по 15 квітня склав 593 млн кубометрів. При цьому обсяг імпорту газу з РФ за перші два тижні травня склав 250,1 млн кубометрів.