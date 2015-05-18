«Нафтогаз» хоче обміняти борги «Київенерго» на газ Ахметова

«Враховуючи значну заборгованість за спожитий газ із боку ПАТ «Київенерго» (входить до групи компаній ДТЕК) перед НАК «Нафтогаз України» і неготовність суспільства погасити накопичені борги грошима, «Нафтогаз» готовий прийняти газ, вироблений іншими підприємствами групи ДТЕК, у рахунок заборгованості «Київенерго», - йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

Як зазначили в держкомпанії, на сьогоднішній день заборгованість підприємств групи ДТЕК перед «Нафтогазом» за спожитий газ становить 3,9 млрд грн.

«Із них 3,5 млрд грн – заборгованість «Київенерго», яка вже призвела до відключення гарячого водопостачання у багатьох будинках Києва. «Київенерго» є найбільшим підприємством-боржником «Нафтогазу», - зазначається в повідомленні «Нафтогазу».

У «Нафтогазі» додали, що зарахування обсягів газу, що належить ДТЕК, у рахунок погашення заборгованості «Київенерго» сприятиме фінансовому оздоровленню столичного виробника теплової енергії й дозволить у найкоротші терміни відновити постачання гарячої води у будинки киян.

Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує й постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу холдингу ДТЕК, якому належать 72,39% акцій компанії, а 25%+1 акція перебуває у володінні держави.

ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» Ріната Ахметова.

До вугільного блоку ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), шахта «Білозерська» та 5 збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений «ДТЕК Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».