«Нафтогаз» хоче обміняти борги «Київенерго» на газ Ахметова
Найбільший в Україні державний енергохолдинг «Нафтогаз України» готовий обміняти борги «Київенерго» на газ, що видобувається іншими компаніями групи ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.
«Враховуючи значну заборгованість за спожитий газ із боку ПАТ «Київенерго» (входить до групи компаній ДТЕК) перед НАК «Нафтогаз України» і неготовність суспільства погасити накопичені борги грошима, «Нафтогаз» готовий прийняти газ, вироблений іншими підприємствами групи ДТЕК, у рахунок заборгованості «Київенерго», - йдеться в повідомленні «Нафтогазу».
Як зазначили в держкомпанії, на сьогоднішній день заборгованість підприємств групи ДТЕК перед «Нафтогазом» за спожитий газ становить 3,9 млрд грн.
«Із них 3,5 млрд грн – заборгованість «Київенерго», яка вже призвела до відключення гарячого водопостачання у багатьох будинках Києва. «Київенерго» є найбільшим підприємством-боржником «Нафтогазу», - зазначається в повідомленні «Нафтогазу».
У «Нафтогазі» додали, що зарахування обсягів газу, що належить ДТЕК, у рахунок погашення заборгованості «Київенерго» сприятиме фінансовому оздоровленню столичного виробника теплової енергії й дозволить у найкоротші терміни відновити постачання гарячої води у будинки киян.
Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує й постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу холдингу ДТЕК, якому належать 72,39% акцій компанії, а 25%+1 акція перебуває у володінні держави.
ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» Ріната Ахметова.
До вугільного блоку ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), шахта «Білозерська» та 5 збагачувальних фабрик.
Сегмент генерації представлений «ДТЕК Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».