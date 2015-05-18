Нафта дорожчає на новинах з Ємену та Іраку

Світові ціни на нафту торгуються в плюсі під час торгів понеділка на тлі повідомлень про геополітичну напруженість на Близькому Сході, зокрема, Ємені та Іраку, свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.

Сьогодні вранці вартість липневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent зросла на 0,13% - до 66,90 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту WTI збільшилася на 0,22% - до 59,82 долара за барель.

У ніч на понеділок літаки ВПС арабської коаліції, яка проводить військову операцію в Ємені, відновили удари по об'єктах в місті Аден після закінчення строку гуманітарного перемир'я, повідомив один з представників єменської армії.

Зростанню вартості "чорного золота" також сприяють повідомлення про захоплення іракського міста Ер-Рамаді бойовиками радикального угруповання "Ісламська держава" (ІГ). Представник Пентагону Еліза Сміт заявила, що коаліція на чолі з США допоможе іракським військам повернути контроль над містом Ер-Рамаді, якщо підтвердиться факт його захоплення бойовиками радикального угруповання.

"Трейдери уважно стежать за подіями у цьому регіоні, оскільки це впливає на світові поставки нафти", - наводить агентство Франс Прес слова шеф-редактора глобального інформаційного провайдера Platts Вандал Харі.