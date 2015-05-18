Ахметов услід за "Брусничкою" закриває свої автозаправки на окупованих територіях

Мережа автозаправних комплексів «Паралель» Ріната Ахметова призупиняє роботу на території Донецька й усіх інших населених пунктів Донецької області, не підконтрольних українській владі, йдеться в повідомленні прес-служби.

«До 18 травня включно свою роботу призупинять 32 автозаправні комплекси під ТМ "Паралель" у Донецьку, Макіївці, Докучаєвську, Зугресі, Шахтарську, Єнакієвому, Сніжному, Тельмановому і Торезі. Рішення про призупинення роботи АЗК прийнято з урахуванням поточної ситуації: на даний момент компанія не бачить можливості для постачання палива до цих міст у межах чинного законодавства або закупівлі його на місці у постачальників, зареєстрованих в Україні», - йдеться у повідомленні компанії.

У повідомленні наводяться слова генерального директора компанії «Паралель» Олени Хилієнко, яка повідомила, що мережа відновить роботу на цій території за бачення роботи в рамках правового поля, а також за можливості безпечної роботи персоналу.

«Сьогодні ми зосереджені на активному розвитку в центральній частині України і закріпленні компанії на ринку оптових продажів нафтопродуктів. Наша мета в перспективі – стати розвиненою національною мережею сучасних автозаправних комплексів із повним спектром якісних послуг для автомобілістів», - додала Хилієнко.

За її словами, всім працівникам АЗК, які припиняють свою роботу, буде виплачено компенсаційний пакет, що у 2 рази перевищує розмір установлених законом обов'язкових виплат у подібних випадках.

Прес-служба нагадує, що роботу компанії на не підконтрольній Україні частині Луганської області було зупинено ще в липні 2014 року. При цьому «Паралель» продовжує роботу в Донецькій, Луганській областях, де сьогодні можливо забезпечити логістику палива і роботу персоналу. Також нафтопродукти компанії продаються на фірмових АЗК у Запорізькій і Дніпропетровській області.

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Як повідомляв УНІАН, мережа АЗК «Паралель» у 2014 році скоротила чистий прибуток у два рази порівняно з 2013 роком - до 5,6 млн дол. В основному це було продиктовано падінням продажів палива на сході України на понад 30%, при цьому збитки мережі від руйнувань, незаконного заволодіння паливом і автотранспортом у зоні бойових дій, за попередніми розрахунками, становили 58 млн гривень.

Довідка УНІАН. Компанія «Паралель-М ЛТД» працює під брендом «Паралель» у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській і Запорізькій областях.

На даний момент діє 41 АЗК під ТМ «Паралель», ще 13 АЗС продають фірмове паливо від компанії «Паралель».

«Паралель-М ЛТД» контролює компанія Parallel Nafta LTD - дочірня компанія групи СКМ Ріната Ахметова.